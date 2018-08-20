Эксперт: Украине могут помочь только донорские организации

Политический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что на Украине нет денег для компенсации утраченного имущества в результате военных действий на востоке страны по искам в ЕСПЧ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА «Новости».

По его словам, жители Донбасса имеют основания подать иск против Украины в ЕСПЧ и потребовать возмещение стоимости утраченного имущества. В такой ситуации Киеву смогут помочь только международные донорские организации.

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«Будем надеяться на создание какого-либо пункта международных доноров, которые могут профинансировать хотя бы восстановление инфраструктуры. В Украине денег нет, и не будет в ближайшее время», — отметил Степанюк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко запретил взыскание долгов с предприятий в пользу России.