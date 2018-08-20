В ESM заявили о завершении программы помощи Греции

Управляющий директор Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг заявил, что Греция успешно освоила программу помощи. Соответствующее сообщение размещено на сайте ESM.

ЕС начал выделять финансовую помощь Греции восемь лет назад. По словам Реглинга, благодаря работе народа страны и взаимодействию с греческим правительством стала возможной модернизация экономики Греции и новое возникновение роста и развития.

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«ESM останется долгосрочным партнером Греции. Мы заинтересованы в том, чтобы с экономикой страны все было хорошо в будущем», — добавил представитель механизма.

Ранее сообщалось, что ESM выделил последний транш финансовой помощи Греции.