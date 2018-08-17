Франция и Турция обсудили противодействие санкциям США

Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак провел телефонный разговор со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром, в ходе которого главы двух министерств обсудили противодействие санкциям, введенными американской администрацией, передает РИА «Новости».

«Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США», — заявили в министерстве.

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В турецком министерстве также отметили, что главы ведомств приняли решение о проведении двусторонней встречи, которая должна будет состоятся в Париже 27 августа.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турция много лет «пользовалась США».