Алюминивая ассоциация сообщила о росте потребления аллюминия на 12% в I полугодии 2018 года

Потребление алюминия в России выросло на 12 % до 580 тыс. тонн по итогам первого полугодия 2018 года, несмотря на общую сложную ситуацию на мировом алюминиевом рынке, вызванную экономическими и политическими аспектами, сообщила в пятницу Алюминивая ассоциация.

Ассоциация продолжает работу по актуализации и созданию новой нормативной базы, которая позволяла бы расширить применение алюминия в целом ряде отраслей.

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В программу стандартизации уже входит 94 документа.

В частности, в настоящее время идет пересмотр межгосударственного стандарта ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки», который является ключевым для алюминиевой промышленности.

На сегодняшний день стандарт дополнен 65 видами сплавов, которые востребованы и используются в сфере строительства, энергетики, машиностроения и других отраслях.

К данному моменту уже утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования», устанавливающий требования к материалам (в том числе, из алюминиевых сплавов), которые могут быть использованы для изготовления подсистем навесных вентилируемых фасадных систем.