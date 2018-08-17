Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев, которые работают в России, ехать на заработки в страны Евросоюза, передает «Украинская правда».

Министр объявил, что после закрытия железной дороги в Россию, поезда будут направлены в страны ЕС. По его словам, из 2013 года пассажиропоток в Россию сократился с 4 миллионов человек до 800 тысяч.

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«Говорят, что там есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать – то есть достаточное количество рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом – пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите больше денег, комфортные условия в безопасности, защищенность своих прав», — сказал Омелян.

Ранее в Госдуме осудили возможную отмену железнодорожного сообщения России с Украиной.