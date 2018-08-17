Политолог не увидел плюсов в прекращении сообщения России с Украиной

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что прекращение автобусного и железнодорожного сообщения между Россией и Украиной пойдет на пользу соседней стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политолог подверг сомнению, что прекращение какого-либо сообщения с Россией может пойти на пользу Украине. В пример он привел «истерику» Киева вокруг строительства Россией обходной железной дороги Журавка-Миллерово через Воронежскую и Ростовскую области. Он полагает, что такие действия лишают смысла существующую на Украине инфраструктуру.

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«Зачем ей тогда нужна будет такая инфраструктура? Будет перенаправлено транспортное сообщение на внутренний рынок? Тогда не будет ни международной торговли, ни пассажирского сообщения», — сказал Бредихин.

Он подчеркнул, что в настоящее время маршрутами, которые собираются отменить, пользуются простые украинские граждане, которым станет труднее зарабатывать деньги.

Ранее Омелян рассказал о плюсах отмены поездов и автобусов между Россией и Украиной.