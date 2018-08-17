В Госдуме осудили возможную отмену железнодорожного сообщения России с Украиной

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько прокомментировал заявление главы украинского министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, который увидел плюсы в возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом сообщает RT.

По мнению Бидонько, подобные заявления могут быть связаны с началом «активного периода» на фоне предстоящих парламентских и президентских выборов на Украине. Российский депутат не нашел положительных моментов для украинцев в прекращении пассажирского сообщения с Россией.

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«Мне кажется, человек с адекватной позицией такое заявлять не может. Пострадают миллионы людей, которые работают в России», — сказал Бидонько.

Он заявил, что помимо неудобств для украинских граждан, отмена автобусов и поездов принесет и материальные убытки. По его данным, пассажиропоток из Украины в Россию в настоящее время — «одно из наиболее наполняемых железнодорожных сообщений».

Ранее сообщалось, что украинская сторона нашла плюсы в ограничении пассажирского сообщения с Россией.