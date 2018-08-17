В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07% — до $71,38 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,02%, до $66,45 за баррель.

Реклама

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».