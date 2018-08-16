Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о подписании документа, после которого в Россию «будут ходить только медведи». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный документ имеет историческое значение для Украины.

Он также подчеркнул, что «теперь в Москву будут ходить только медведи».

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Однако, Омелян не рассказал никаких подробностей о содержании документа.

Ранее сообщалось, что Минтранс России разработал ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной.

Как отмечалось, в ведомстве выразили надежду на то, что до принятия этих мер «дело не дойдет».