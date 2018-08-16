Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о подписании документа, после которого в Россию «будут ходить только медведи». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данный документ имеет историческое значение для Украины.
Он также подчеркнул, что «теперь в Москву будут ходить только медведи».
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Однако, Омелян не рассказал никаких подробностей о содержании документа.
Ранее сообщалось, что Минтранс России разработал ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной.
Как отмечалось, в ведомстве выразили надежду на то, что до принятия этих мер «дело не дойдет».