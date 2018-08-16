За неделю международные резервы России снизились на $0,4 млрд и на 10 августа составили $457,6 млрд против $458 млрд на 3 августа. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Международные резервы на 10 августа составили $457,6 млрд, сократившись за неделю на $0,4 млрд, или на 0,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $1,5 млрд.