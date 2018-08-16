Telegraph: в ЕС узнали о возможной прослушке переговоров по Brexit
Участники переговоров по Brexit со стороны Европейского Союза (ЕС) опасаются, что их разговоры может прослушивать британская секретная служба. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе.
В материале уточняется, что подозрения о прослушке британцами появились после того, как Великобритания получила важные документы «в течение нескольких часов» после их представления на встрече официальных лиц ЕС в прошлом месяце. Telegraph пишет, что источник в ЕС рассказал о проблемах в сфере безопасности членов переговоров накануне нового этапа встречи для обсуждения сделки по Brexit в Брюсселе с британской делегацией.
В частности, в документе, о котором шла речь, говорилось, что Лондон может получить конкурентное преимущество перед странами ЕС в перспективе 10-15 лет. Это станет возможным при условии выхода из ЕС с сохранением доступа к единому европейскому рынку товаров и правом регулировать рынок услуг в Великобритании.
Ранее газета писала, что ЕС ищет компромиссную сделку с британским премьером Терезой Мэй по Brexit.