Турция вышла из числа крупнейших держателей госдолга США

В июне 2018 года Турция уменьшила сумму вложений в государственный долг США, в результате чего покинула список крупнейших держателей американских казначейских бумаг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.

По имеющейся информации, за отчетный месяц — июнь — доля Турции в госдолге США сократились до $28,8 млрд, в то время как в мае этот показатель составлял $32,6 млрд.

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Как отмечается, Турция непрерывно снижала вложения в американские гособлигации с ноября 2017 года, когда их сумма составляла $61,2 млрд.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд.