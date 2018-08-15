Минфин США отчитался о доле России в госдолге страны

В американском минфине заявили, что Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, вложения России в июне остались на отметке в $14,9 млрд.

Как отмечается, лидером по вложениям в государственный долг США за июнь является КНР, портфель Китая составил $1,18 трлн.

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Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд.

Как отмечалось, максимальное количество российских вложений произошло в октябре 2010 года, когда были инвестированы $176,3 млрд.