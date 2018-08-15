Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 16 коп. и составил 66,5 руб.

Курс евро вырос на 15 коп., до 75,44 руб.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, составил 76,23 руб. курс доллара — 66,75 руб.

14 августа в ходе торгов на Московской бирже рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии к доллару и к евро. Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

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