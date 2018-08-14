Источник: замглавы МЭР Фомичев уходит с поста
Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев покидает пост, сообщает RNS со ссылкой на источник, близкий к Минэкономразвития.
В пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев.
Сам Олег Фомичев также отказался от комментариев.
В октябре прошлого года «Газета.Ru» сообщала, что Фомичев, который проработал в Минэкономразвития 17 лет, может покинут министерство.
Ранее в МЭР предложили отказаться от бумажных лицензий для бизнеса. Вместо этого предлагается вносить запись о выдаче лицензии в соответствующий реестр.