Источник: замглавы МЭР Фомичев уходит с поста

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев покидает пост, сообщает RNS со ссылкой на источник, близкий к Минэкономразвития.

В пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев.

Сам Олег Фомичев также отказался от комментариев.

В октябре прошлого года «Газета.Ru» сообщала, что Фомичев, который проработал в Минэкономразвития 17 лет, может покинут министерство.

Ранее в МЭР предложили отказаться от бумажных лицензий для бизнеса. Вместо этого предлагается вносить запись о выдаче лицензии в соответствующий реестр.