В Минфине прокомментировали законопроект об экологическом налоге

В Министерстве финансов России разъяснили ситуацию с законопроектом об экологическом налоге. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов предлагает преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог.

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Как отметили в ведомстве, введение дополнительных экологических платежей не предусматривается.

«Минфин не вводит никаких дополнительных экологических платежей. В настоящее время в России уже действует экологический сбор, который уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду», — отметили в Минфине.

Отмечается, что при разработке новых подходов к регулированию неналоговых платежей, было принято решение включить в Налоговый кодекс платежи, близкие по своей природе к налогам и сборам. Так, взамен действующего экологического сбора предлагается включить в НК экологический налог, говорится в сообщении ведомства.

В Минфине подчеркнули, что увеличения налогового бремени при этом не предполагается.