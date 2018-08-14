Песков о санкциях США: ничего хорошего это не сулит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение новых антироссийских санкций со стороны США не обернется ничем хорошим для двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что российские власти не реагируют на законопроекты о санкциях, но при этом внимательно их отслеживают.

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«Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера. Ничего хорошего для двусторонних отношений это не сулит», — сказал Песков.

8 августа в Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Позднее в российском МИДе заявили, что Россия проработает на них зеркальный ответ.