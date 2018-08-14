Президент «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности компании

Глава туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания не приостанавливает свою деятельность, передает РИА «Новости».

Ранее на сайте «Натали Турс» было опубликовано сообщение о приостановке операционной деятельности компании.

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«Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля», — заявил Воробьев.

Он отметил, что «Натали Турс» продолжит работать с реестром клиентов, а с 1 октября планируется возобновление деятельности компании. Он подчеркнул, что данная информация распространялась и ранее.

На момент написания новости информация на сайте «Натали Турс» не была обновлена.

Также ранее сообщалось, что Ассоциации туроператоров России оценила потенциальный ущерб клиентам «Натали Турс» в 1,183 млрд руб.