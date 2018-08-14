В Белом доме назвали причину падения курса турецкой лиры

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт связал падение курса турецкой валюты с отходом от демократии. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

По словам Хассетта, падение курса национальной валюты на 40% указывает на то, что в стране не в порядке многие основные экономические показатели.

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«Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше», — заявил Хассетт.

Он добавил, что американские пошлины затрагивают сталь, а эта отрасль является «очень небольшой частью» турецкой экономики. Хассетт также заметил, что в США внимательно следят за курсом лиры.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган сделал заявление на фоне падающей турецкой валюты. По его словам, Турция не проиграет экономическую войну.