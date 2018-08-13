Профицит бюджета в январе-июле составил 2,5% ВВП

Федеральный бюджет исполнен в январе - июле 2018 года с профицитом в 2,5% ВВП, или 1 трлн 383,3 млрд руб.

Об этом говорится в сообщении Минфина России.

«Профицит — 1 383 299,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Доходы бюджета составили 10,498 трлн руб., или 61,5% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год.

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Расходы в январе-июле составили 9,115 трлн руб., или на 54,9% от общего утвержденного годового объема.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает рост профицита бюджета до 1,8% ВВП в 2019 году.

По данным министерства, указанный показатель будет снижаться до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году. Доходы федбюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,8 трлн руб., а расходы будут повышаться примерно на 1 трлн руб. каждый год.