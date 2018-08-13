Официальный курс евро вырос на 98 копеек

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России с 14 августа, вырос на 1,32 руб. до 68,22 руб., следует из данных ЦБ.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 августа, вырос на 97,5 коп. 77,65 руб.

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Ранее 13 августа в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года.

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