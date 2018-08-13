В ФРГ рассказали о страхе США перед сотрудничеством Москвы и Берлина

Депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что Вашингтон опасается объединения российских ресурсов и немецкой технологии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По ее словам, плохие отношения с Россией противоречат интересам Евросоюза.

Она также добавила, что Европа расплачивается за дестабилизацию Ближнего Востока, которая связана с «войнами» США за ресурсы.

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Вагенкнехт подчеркнула, что интересы США противоречат европейским в важнейших вопросах.

Ранее лидер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком бундестаге Александр Гауланд заявил, что антироссийские санкции наносят экономике двух стран и являются бессмысленными.