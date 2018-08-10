Турецкая лира обвалилась к доллару после решения Трампа по пошлинам

После принятия президентом США Дональдом Трампом решения о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции курс турецкой лиры обвалился по отношению к доллару, обновив исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара повышался к турецкой лире на 19,25% на 16.40 мск, до 6,79 лиры за один доллар

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Министр финансов Турции заявил, что процесс, через который проходит страна не может быть объяснен логически с точки зрения макроэкономических показателей, передает Reuters. Он также отметили, что независимость центрального банка страны критически важна для экономики Турции и подчеркнул, что новый подход к экономике будет решительным и направлен на перемены.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий в два раза.