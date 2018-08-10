Лукашенко обвинил Россию в нежелании соблюдать обязательства в рамках ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российское руководство в несоблюдении обязательств в рамках Евразийского экономического союза и создании ситуации недобросовестной конкуренции, передает «БелТА».

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — сказал Лукашенко.

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Он также обратил внимание на то, что власти России, в свою очередь, упрекают в создании «неконкурентного преимущества» страны Запада.

Ранее Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России.