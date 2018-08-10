Медведев сравнил изменение пенсионной системы с горьким лекарством
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что изменение пенсионной системы в стране является необходимой мерой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимость изменений связана с непростым положением самой пенсионной системы.
«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — сказал Медведев.
По словам премьера, без необходимых изменений систему «может просто разорвать».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о варианте, при котором пенсионная система может «лопнуть».
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года.
Она также добавила, что кабмин предложит иной порядок индексации пенсий, чтобы у всех была гарантированная позиция по поводу того, как правительство собирается работать с параметрами пенсионной системы.