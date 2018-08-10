Россия вводит запрет на персики и абрикосы из Сербии и Македонии

Россельхознадзор с 15 августа введет временные ограничения на поставки в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство выразило обеспокоенность поступлением на территорию России из Сербии 27 партий косточковых культур, зараженных опасным карантинным объектом — Бурой монилиозной гнилью. При этом вся зараженная продукция ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии.

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Также были выявлены три случая Бурой монилиозной гнили в косточковых, поступивших в Россию из Македонии в сопровождении сертификатов, выданных карантинной службой страны.

Таким образом, Россельхознадзор был вынужден ввести временный запрет на поставки косточковых культур из Сербии и Македонии.