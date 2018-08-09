Страны Африки задумались над созданием единой валюты

Глава Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки задумались о создании общего центрального банка и единой валюты для всего континента, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство МЕНА.

По словам Амера, Ассоциация Центральных банков Африки начала разработку соответствующих регулирующих правил, однако создание единой африканской валюты займет не менее 25 лет.

Реклама

Руководитель Центробанка Египта, подчеркнул, что для реализации этих планов необходимы «согласие и политическая воля лидеров африканских государств, а также достижение определенных экономических и финансовых показателей».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро привязал боливар к криптовалюте Petro.