Госдеп заверил, что новые санкции не направлены напрямую против «Аэрофлота»
Высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции США не направлены напрямую против авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ограничения могут косвенно затронуть компанию в части поставок оборудования двойного назначения.
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«Это не прямые санкции… Ни одна из них напрямую не затрагивает или направлена против «Аэрофлота»», — сказал представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуманным» предлог, под которым американская сторона намерена ввести антироссийские санкции.
По словам Захаровой, разговор с российской стороной с позиции силы и при помощи языка ультиматумов является бесперспективным и бесполезным.