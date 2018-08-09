Захарова: США выламывают руки своим партнерам

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США выламывают руки европейским партнерам, заставляя их отказаться от сотрудничества с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что американские претензии к ядерной деятельности Ирана являются «ширмой для сведения с ним политических счетов».

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«При этом, откровенно игнорируются и интересы других стран, включая европейских союзников США, которым Вашингтон фактически выламывает руки и заставляет обрывать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с иранцами», — сказала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что курс Вашингтона на слом ядерной сделки с Ираном является деструктивным.