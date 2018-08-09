Роспотребнадзор рассказал о пострадавших туристах «Натали турс»

Более 850 клиентов «Натали турс» обратились в Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в суды было подано уже более 30 исков, общее количество обращений превысило 850.

«Непосредственно в общественных приемных территориальных органов службы уже оказана помощь потребителям в составлении более 100 претензий в адрес туроператора, допустившего массовые нарушения», — заявили в Роспотребнадзоре.

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Уточняется, большинство пострадавших туристов проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Ранее в РСТ сообщили, что клиенты «Натали Турс» начали угрожать туроператору.