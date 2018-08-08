ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

Центризбирком России одобрил формулировки вопросов от трех инициативных групп, созданных для вынесения на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Первый вариант от главы московского округа Таганский Ильи Свиридова — «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

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Инициатором второго варианта является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья Марина Семенова. Вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

В свою очередь третью формулировку вопроса дали члены КПРФ в Алтайском крае. Коммунисты предложили вынести на референдум следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что у ЦИК есть претензии к формулировке, которую выработала КПРФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее, что 21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.