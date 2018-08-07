В Китае назвали проблему для развития сотрудничества с Россией

Генсек Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй заявил, что недостаток транспортно-коммуникационной инфраструктуры является одним из главных сдерживающих факторов развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в последние несколько лет в торгово-инвестиционном сотрудничестве России и Китая не наблюдалось большого роста.

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По словам Хэ Чжэньвэя, в торгово-инвестиционном сотрудничестве двух стран существуют определенные проблемы.

«В частности, проблема транспортно-коммуникационной взаимосвязанности является очень большим сдерживающим фактором развития сотрудничества в приграничных районах. Граница между Китаем и Россией по реке превышает две тысячи километров. На данный момент нет ни одного моста, который бы связывал два берега», — сказал Хэ Чжэньвэй.

Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в расширении поставок российского зерна.