«Русал» прокомментировал консервацию своего завода в Карелии

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Сотрудники Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии не пострадают из-за его консервации. Об этом говорится в сообщении «Русала», поступившем в «Газету.Ru».

«Сотрудники предприятия при этом не пострадают, т.к. в отношении персонала компания будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству. Часть персонала на постоянной основе продолжит свою работу на участках по обеспечению жизнедеятельности поселка и проектов, реализуемых на промплощадке», — заявили в компании.

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Также в «Русале» отметили, что в приоритетном порядке работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО «Русский радиатор», в рамках организации центра обработки данных (ЦОД), а также в других регионах.

Уточняется, что компания обеспечит возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, «которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия».

Ранее сообщалось, что «Русал» законсервирует завод в Карелии из-за санкций.