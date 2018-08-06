«Русал» законсервирует завод в Карелии из-за санкций

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«Русал» из-за санкций приступил к консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Он подчеркнул, что после введенных США санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья.

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«Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки», — пояснил представитель «Русала».

Сотрудники предприятия, по его словам, при этом не пострадают, так как в отношении персонала компания будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству. «Часть персонала на постоянной основе продолжит свою работу на участках по обеспечению жизнедеятельности посёлка и проектов, реализуемых на промплощадке. В приоритетном порядке работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО «Русский радиатор», в рамках организации центра обработки данных (ЦОД), а также в других регионах», — указал представитель «Русала».

По его словам, компания «будет придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия». «Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон. Компания намерена выполнять все свои обязательства перед работниками, предоставив каждому возможности для сохранения занятости, в первую очередь, в рамках реализации проектов по перепрофилированию НАЗа и созданию рентабельных производств с использованием инфраструктуры предприятия», — добавил представитель компании.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.