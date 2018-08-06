Европейский механизм стабильности выделил Греции последний транш финпомощи

Европейский механизм стабильности (ESM) выдал Греции последний транш финансовой помощи на €15 млрд. Об этом сообщается на сайте ESM.

«Сегодня ESM перечислил пятый и последний транш (своей) финансовой помощи Греции на сумму €15 млрд. €9,5 млрд из транша будет использовано на формирование буфера ликвидности Греции, а €5,5 млрд будет использовано для обслуживания долга», — заявили в стабфонде.

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Отмечается, что после переведения транша размер греческого буфера ликвидности составит €24 млрд.

Ранее глава Еврогруппы Марио Сентено сообщил, что последующей программы финансовой помощи для Греции после ее выхода из нынешней программы поддержки не будет.