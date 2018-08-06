Евросоюз заявил о намерении блокировать действие санкции США против Ирана
Представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, такие действия будут направлены для защиты европейских компаний.
«Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном», — сказала Андреева.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать санкции по отношению к Ирану, пока Тегеран радикально не изменит курс.