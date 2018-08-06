Росстат зафиксировал дефляцию в России

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Продовольственная дефляция в России в июле составила 0,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, в июле белокочанная капуста подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%, апельсины — на 1,1%, груши — на 0,6%.

Ранее сообщалось, что экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания по инфляции в России в сторону ускорения.