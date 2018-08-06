На Украине пообещали увеличить среднюю зарплату до $370

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины является повышение средней зарплаты до 10 тысяч гривен ($370). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тыс. гривен», — сказал Гройсман.

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Он также подчеркнул, что достижению данной цели способствует вся экономическая политика правительства.

Ранее премьер-министр Украины призвал украинцев потреблять меньше газа.

По словам депутата Верховной рады Юрия Павленко, повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине.