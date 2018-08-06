Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна стать энергонезависимой страной.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — написал Гройсман в фейсбуке.

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Ранее депутат Верховной рады Юрий Павленко сообщил, что повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине.

По его словам, из-за отсутствия финансирования на Украине сокращается множество социальных программ.

Он также добавил, что повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий.