Голодец заявила о 26% росте турпотока в Крым

Ольга Голодец, вице-премьер правительства России, заявила, что туристический поток на Крымский полуостров за семь месяцев текущего года увеличился более чем на четверть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов», — сказала Голодец.

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Вице-премьер добавила, что за первые семь месяцев 2018 года туристический поток на полуостров вырос на 26%.

Ранее сообщалось, что в июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%. Отмечалось, что за это время полуостров посетили 257 тыс. украинских граждан. В мае их число составляло 187 тыс. человек. Таким образом, поток туристов из Украины вырос на 37,68%.