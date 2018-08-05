СМИ: украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши

Граждане Украины, которые работают в Польше, лидируют среди иностранцев, отправивших денежные средства за пределы страны. Об этом сообщает государственное «Польское радио».

По данным «Польского радио» на граждан Украины приходится 86% всех иностранных денежных переводов.

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Отмечается, что за первый квартал 2018 года иностранцы вывели за пределы Польши сумму, эквивалентную 58,5 млрд руб. При этом за первый квартал прошлого года из страны было выведено на 12 млрд руб. меньше.

По статистике украинского Министерства иностранных дел, в России находятся около 3 млн мигрантов из Украины, а в Польше — до 2 млн.

Ранее в Раде заявили о возможности дефолта на Украине.