Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России‍

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В первом полугодии 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России увеличилась на 11% и составила 42550 рублей, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Аналогичный показатель для первого полугодия 2017 года, составлял 38049 рублей.

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Текущий показатель также превышает показатели за весь предыдущий год более, чем на 8%.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что за полгода прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед 300 тыс. работников.

В свою очередь, Минэкономразвития сообщало, что долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в два раза.