СМИ сообщили об уходе из Крыма последней западной сети отелей

По словам сотрудников отеля американской сети Best Western Hotels & Resorts, руководство компании приняло решение покинуть территорию Крыма в связи с санкционным режимом США, передает Reuters.

Бывший отель сети Best Western Hotels & Resorts под названием «Best Western Севастополь» по-прежнему продолжает работать под названием «гостиница Севастополь и спа», американский бренд исчез их оформления и систем бронирования. По словам одного из сотрудников, договор о франшизе прекратил действие в октябре 2017 года.

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«Теперь мы называемся просто Гостиница Севастополь. Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — сказал он.

Отмечается, что Best Western Hotels & Resorts была последней западной сетью отелей на полуострове.