Bloomberg: Трамп продолжит давить на Китай из-за «слабой экономики»

Президент США Дональд Трамп будет продолжать оказывать давление на Китай, пытаясь добиться от государства торговых уступок, заявил Bloomberg советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу.

«Их экономика слаба, их валюта слаба, люди покидают страну. Не стоит недооценивать решимость президента Трампа следовать до конца», — cказал Кудлоу в эфире Bloomberg.

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По словам экономического советника Белого дома, США хотели видеть торговые реформы, а не войну.

Китай также дал понять, что не намерен отступать от торговой войны с США, отмечает издание. Китайские власти предупреждали, что подготовили список товаров на сумму $60 млрд, на которые будут введены ответные пошлины. В этом списке 5,2 тыс. американских товаров, на которые будут вводиться пошлины в размере от 5 до 25%, следует из заявления министерства финансов КНР.

Ответные меры приведут к дальнейшему обострению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, считает Bloomberg.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сделал предупреждение Китаю после того, как министерство коммерции КНР объявило об ответных китайских пошлинах на американские товары.