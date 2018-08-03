Советник Трампа сделал предупреждение Китаю

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сделал предупреждение Китаю после того, как министерство коммерции КНР объявило об ответных китайских пошлинах на американские товары. Об этом сообщает Reuters.

«Лучше им не недооценивать президента (президента США Дональда Трампа – «Газета.Ru»)», — сказал Кудлоу.

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Ранее в министерстве коммерции США сообщили, что Китай готов ввести новые пошлины на американские товары объемом в $60 млрд.

В министерстве отметили, что сроки реализации новых тарифов на товары США будут зависеть от действий Соединенных Штатов.

Как стало известно, администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.