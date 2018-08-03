Банк России аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новое время». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов банк на 1 июля занимал 424-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Нового промышленного банка».

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Уточняется, что проблемы в деятельности АО «Новый Промышленный Банк» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества.

По величине активов «Новый промышленный банк» на 1 июня занимал 446-е место в банковской системе России.