В ФПК прокомментировали планы по созданию железнодорожного лоукостера

Генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов прокомментировал планы по созданию железнодорожного лоукостера. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам главы компании,с 2018 по 2025 год ФПК реализует крупную программу обновления парка, в ходе которой планируется обновить более 40% вагонов.

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При этом плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ с истекающим сроком службы, не оборудованные системами кондиционирования и биотуалетами, выделят в отдельный ценовой сегмент.

«Уже сейчас цена билетов в данном сегменте на 5-10% ниже цен на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами...Выделение части парка в отдельный сегмент позволит сформировать более выгодное ценовое предложение», — подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что в ФАС положительно отнеслись к созданию в России железнодорожного лоукостера.