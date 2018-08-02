ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Воронеж»

Совокупная разница между величиной обязательств и активов банка «Воронеж» составила 3,67 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Уточняется, что активы банка по результатам обследования составили 1,444 млрд руб. В свою очередь обязательства кредитной организации составили 5,114 млрд руб.

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По величине активов банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе России.

В июне Центробанк отозвал лицензию у АО «Банк Воронеж».

Регулятор объяснил решение тем, что кредитное учреждение не исполняло законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ также увидел в работе банка наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.