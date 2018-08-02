Минэкономразвития концептуально поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем

Минэкономразвития концептуально поддерживает законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем поступал на согласование в Минэкономразвития России и концептуально поддерживается. Совместно с Минфином мы отрабатывали механизмы снижения рисков, в том числе в законопроекте заложена многоступенчатая система контроля», — заявили в пресс-службе.

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Отмечается, что сначала будет разрешена интернет-продажа вина и слабоалкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить расплачиваться за алкоголь электронными деньгами.