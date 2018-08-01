Губернатор Чукотки рассказал Путину о зарплатах врачей в 180 тысяч рублей

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Она зависит, конечно, от того, как чувствуют себя экономика, и экономика нам задает высокую планку. Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тыс. руб, соответственно, у врача она 180-186 тыс. руб», — сказал Копин.

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Он также отметил стабильно хорошее состояние инфраструктуры в регионе. Губернатор добавил, что остается проблема, связанная с узкими специалистами.

Ранее сообщалось, что стала известна средняя зарплата учителей в Москве.